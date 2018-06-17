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Швейцарские болельщики, попавшие по навигатору в Донбасс, добрались до Ростова

Сегодня, 18:17

За фанатов футбола переживала вся страна. Об этом рассказали в паблике «Это Ростов-на-Дону!».

Швейцарские болельщики, случайно попавшие по навигатору в Донбасс, где проводится ООС, наконец добрались до Ростова. В российском городе пройдет очередной матч в рамках Чемпионата мира. Примечательно, что на заднем борту фургона граждан Швейцарии красовалась надпись «Россия-2018». С таким лозунгом они проехали по всей Украине.

В Донбассе их встретила украинская волонтерка Анна, которая объяснила иностранцам, что в этой области проводятся военные действия, что может угрожать жизни. Оказывается, молодые люди даже не были в курсе, что на востоке Украины уже четвертый год идет военный конфликт. О том, что швейцарцы благополучно добрались до Ростова, сообщили в паблике «Это Ростов-на-Дону!».

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