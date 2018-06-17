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Фан-зону ЧМ-2018 в Москве посетили болем 1 млн болельщиков

Сегодня, 17:04

Как сообщили в FIFA, за первые четыре дня фан-зону в Москве посетили более 1 млн болельщиков. Мундиаль расположен на Воробьевых горах, напротив МГУ им. Ломоносова. 17 июня в 18:00 состоится матч между Мексикой и Германией.

Болельщики, которые прилетели в Москву, но так и не попали на матч, могут бесплатно наблюдать за противостоянием. Организаторы постарались создать условия, приближенные к стадионным. Есть множество фудкортов, сувенирных лавок. Встретили гостей страны концертами и другими развлекательными мероприятиями.

Николай Гуляев сообщил, что МГУ постарались изолировать от шума и учесть эко-нормы. Основной экран в фан-зоне составил 144 м.кв., по всей территории установили дополнительные 6 экранов. Как сообщалось ранее, в первый день мундиаль посетили 67 тыс. человек. Также фан-зоны есть и в других городах, которые принимают матчи мундиаля.

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