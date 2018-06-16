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Дворники Петербурга оценили фанатов ЧМ-2018

Сегодня, 15:07

Коммунальщикам пришлось вывезти 500 кубометров мусора после первого матча в рамках чемпионата. Убирали за болельщиками 145 человек и несколько единиц техники.

Дворники Петербурга оценили фанатов ЧМ-2018 и их чистоплотность, после чего пришли к выводу, что болельщики из Ирана и Марокко являются порядочными. По словам коммунальщиков, мусор располагался именно там, где ему положено быть, и лишь в редких случаях лежал в других местах.

Сообщается, что для уборки территории около стадиона выделены около 900 дворников, работающих по сменам. Также за порядком помогают следить единицы техники, а специальные контейнеры для сбора мусора были установлены в Петербурге заблаговременно.

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