Роспотребнадзор проверит, почему заведения взвинтили цены для иностранцев

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Такое решение приняли в Роспотребнадзоре после того, как в соцсетях начали массово жаловаться на завышение цен для иностранцев. В тех городах России, где будут проводиться игры Чемпионата мира по футболу-2018, займутся контролем цен в кафе, барах и ресторанах.

Такое заявление распространила пресс-служба Роспотребнадзора.

В ведомстве заверили, что следят за ситуацией и начаты «административные мероприятия по факту различия цен в англоязычном и русскоязычном вариантах меню». Тревожный сигнал поступил от посетителей ресторана недалеко от стадиона «Лужники» в Москве. По поступившим данным получается, что цены в меню на русском языке существенно отличаются от цен в меню на английском языке. Получается, что для иностранных туристов трапеза обойдется в два, а то и более раз дороже.

Корреспондент Станислав Натанзон в Facebook поделился новостью о том, что 14 июня в день открытия ЧМ-2018 с друзьями зашел в ресторан. Официант принес два меню на английском и русском языках. По словам Натанзона, цены, указанные на английском языке, оказались выше, чем на русском.

Отношения ресторана с его с посетителями регулируются законом «О защите прав потребителей». Услуги должны предоставляться для всех потребителей на равных условиях.

Еще не задолго до начала Чемпионата мира по футболу сообщалось, что проверками Роспотребнадзора были установлены многочисленные факты взвинчивания цен на проживание в гостиницах и отелях городов, принимающих болельщиков.

Чемпионат по футболу пройдет в одиннадцати городах России с 14 июня по 15 июля.