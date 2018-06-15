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Приехавшие на ЧМ-2018 фанаты рвутся в Крым

Сегодня, 20:00

Болельщики с Балканского полуострова собираются в обязательном порядке посетить Крым. Они хотят проехаться по новенькому Крымскому мосту, посмотреть на открывающиеся с него виды, завести знакомство с болельщиками и померяться с ними силами в товарищеском матче.

Руководитель культурной автономии крымских болгар Иван Абажер рассказал СМИ, что все болельщики из Балканских стран (Сербии, Хорватии и Болгарии) заявили о своем желании побывать в Крыму.

У иностранцев уже готовы баннеры с надписями "Крым и Россия едины". Санкций и возможного преследования фанаты не боятся.

Мундиаль пройдет в одиннадцати российских городах с 14 июня по 15 июля.

В российском МИДе рассказали, что Россию посетили более 2 млн иностранных фанатов. На время проведения соревнования, для предотвращения беспорядков, откроют международный полицейский центр, в котором задействованы 150 полицейских из 32 страны.

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