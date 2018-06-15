Дворкович поборется за пост президента FIDE

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Председатель оргкомитета Чемпионата мира по футболу 2018 Аркадий Дворкович сообщил, что намерен подать заявление на участие в выборах президента Международной шахматной федерации (FIDE).

Члены Российской шахматной федерации назвали радостной эту новость. Ведь теперь два россиянина будут бороться за этот пост. Вторым кандидатом на эту должность станет Кирсан Илюмжинов. Он тоже заявил о своем желании баллотироваться. Илюмжинов бессменно возглавляет организацию с 1995 года.

В апреле Международная шахматная федерация потребовала, чтобы Кирсан Илюмжинов оставил этот пост. Это объяснили тем, что россиянин попал в санкционные списки США. У организации появились из-за этого с финансовые трудности. Аркадий Дворкович занимал пост вице-президента Российской шахматной федерации. В шахматном мире его хорошо знают.

Выборы президента FIDE пройдут 3 октября этого года в Баку.

Интересно, что вчера Аркадий Дворкович попросил работодателей, чтобы они отпустили своих сотрудников пораньше домой. Он заметил, что открытие Чемпионата мира по футболу- очень важное событие для россиян. Многие из них хотели бы посмотреть матч России и Саудовской Аравии.