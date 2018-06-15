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Ирландские фанаты проводят праздник в Москве

Сегодня, 16:55

Исландцы – настоящие болельщики. Ими устроенный праздник #TeamIceland обещает быть горячим.

В Россию приехали болельщики со всего мира поддержать свои национальные команды. Однако исландские болельщики все же выделились из толпы.

Они решили провести праздник #TeamIceland в одном из московских парков. Фанаты пригласили лучший исландских музыкантов, а именно – Фридрика Дора и Йона Йонссона. Не обойдется же мероприятие без общего клича викингов «Ху!», который будет сопровождаться хлопками в ладоши. На этом исландская музыка в России не закончится, потому что отдельно от данного мероприятия приедут Эмилиана Торрини вместе с The Colorist Orchestra, а также группа Sunna Gunnlaugs Jazz Trio. Их можно будет послушать сегодня в 20:00 на бывшем хлебозаводе № 9. А вот исландское мероприятие, устроенное болельщиками будет уже в субботу, 16 июня в 11:00 в парке «Зарядье».

Насколько известно, могут приходить не только ирландцы, но и остальные фанаты футбола.

Москва также подготовила множество «культурных» сюрпризов для гостей. На время Чемпионата проводятся экскурсии по достопримечательностям, музеям, реконструированным стадионам. Гиды рассказывают о футболистах, об истории и о многом другом.

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