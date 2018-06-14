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В Сети раскритиковали британский канал за невозможность посмотреть первый гол российской сборной

Сегодня, 19:31

Британский канал ITV разозлил зрителей особенностями трансляции матча «Россия – Саудовская Аравия». В самом начале там включили рекламный блок, из-за чего болельщики пропустили первый гол российской сборной.

В Twitter начали появляться негативные комментарии а адрес канала. «Вы издеваетесь надо мной, ITV? Вы не дали посмотреть первую игру Чемпионата мира из-за никому не нужных объявлений!» - отметил один из футбольных фанатов. Другие заявляли, что руководство британского канала явно не подумало над тем, как организовать трансляцию, чем их сильно расстроило.

Волна критики в Сети привела к тому, что в дальнейшем при показе игры не было вообще ни одного рекламного блока. Потому остальные значительные моменты зрители ITV посмотреть смогли.

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