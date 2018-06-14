В Чечне министр вступился за сборную России по футболу

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Ему не понравилась песня Семена Слепакова, разлетевшаяся по Сети. Министр называет это унижением команды и чувство юмора здесь не при чем.

В Чечне министр Джамбулат Умаров, представляющий ведомство по национальной политике, внешним связям, печати и информации, вступился за сборную России по футболу. По его мнению, неправильно подставлять спортсменов, ведь они еще не успели ударить по мячу. Министр желает российским футболистам сыграть достойно.

Именно Семен Слепаков своей песней начал своеобразную травлю в Сети, которую подхватили миллионы пользователей. В новой юмористической композиции он перечислил фамилии спортсменов, которые представляют сборную РФ в рамках Чемпионата мира. Евгений Петросян также отреагировал на песню, назвав Слепакова недоброжелателем всей страны.