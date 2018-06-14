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Жуков уверен, что сборная России имеет шансы на выход из группы на ЧМ-2018

Сегодня, 19:53

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков считает, что российская сборная по футболу выйдет из группы на Мундиале-2018.

Российская сборная на чемпионате мира в этом году попала в группу А, где наши футболисты проведут игру со сборными Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. Первый матч россияне проведут с саудитами. Игра состоится 14 июня, 18:00 мск на стадионе «Лужники».

Александр Дмитриевич считает, что шанс победить у нашей сборной сегодня есть, потому что футболисты Саудовской Аравии не выше по уровню, как и футболисты Египта. Это дает шанс выйти из группы.

Вице-спикер Геннадий Зюганов, руководитель коммунистической фракции в Госдуме уверен, что российская сборная выиграет у саудитов со счётом 3:1. При этом Жуков сообщил, что у него праздничное настроение.

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