Экстрасенс Никита Турчин предсказал результаты первого матча ЧМ-2018

Сегодня, 18:47

В первом матче Чемпионата мира по футболу соревнуются сборные России и Саудовской Аравии. Участники тотализаторов уже сделали свои ставки, а непосредственно во время матча прогноз сделал бывший участник «Битвы экстрасенсов».

После своего яркого появления на шоу «Битва экстрасенсов» Никита Турчинов поселился на Поляне телепроекта «Дом-2». В шоу Никита продолжает заниматься экстрасенсорикой и делает различные прогнозы, один из которых коснулся судьбы сборной России в ЧМ-2018. Молодой экстрасенс разложил карты таро и заявил, что соревнование между командами будет жёстким.

Помочь футболистам может только слаженность в команде и мужество в достижении успехов. Россия забьёт не более двух голов, говорит экстрасенс. Но такое количество мячей в воротах соперника вовсе не должно расстраивать фанатов, ведь «колесо фортуны» на стороне российской сборной, что предрекает её победу.