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В Саудовской Аравии «вырежут» из трансляции ЧМ-2018 красивых девушек

Сегодня, 18:33

Консервативные взгляды в стране вынудят местные каналы показывать матчи мирового первенства с задержкой.

Эфиры с матчей ЧМ-2018 в Саудовской Аравии пройдут не так, как в других странах. В королевстве «вырежут» красивых девушек, которые попадут в кадр во время трансляции спортивного события, чтобы не раздражать население, придерживающееся консервативных религиозных взглядов, считают британские эксперты.

Местные каналы в связи с этим будут вынуждены демонстрировать футбольные матчи с задержкой, поскольку режиссёрам понадобится время на то, чтобы смонтировать трансляцию соответствующим образом.

Как известно, операторы на поединках такого класса пытаются запечатлеть привлекательных футбольных болельщиц на стадионе в максимально откровенных нарядах. Эта традиция пришлась по душе футбольным фанатам почти по всему миру за исключением стран, где смотреть на чужую обнажённую женщину запрещает религия.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде предварительно одобрили запрет трансляции в Украине ЧМ-2018. Парламентский комитет по свободе слова счёл показ мирового первенства, которое проходит в России, «нарушением интересов украинских граждан».

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