Сегодня, 17:12

Команды были собраны из волонтеров и людей без определенного местожительства. Организаторами мероприятия стали представители благотворительных центров «Милосердие», «Друзья на улице», «Теплый прием» и другие.

Сегодня, 14 июня, в Москве бездомные провели свой ЧМ по футболу. На поле вышли люди без определенного местожительства и представители благотворительных организаций. Таймы длились по 7 минут из-за особенностей здоровья участников. Всем выдали чистую красивую форму, так что отличить бездомного от волонтера не представлялось возможным.

Победителями на ЧМ по футболу в Москве стали футболисты движения «Друзья на улице», второе место заняли представители «Милосердия», а тройку лидеров замкнул центр «Теплый прием». Мероприятие закончилось вкуснейшим обедом, который представлял собой сытную монастырскую еду.