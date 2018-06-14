В Ростове питон ожидает открытия ЧМ-2018 в самом центре города

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Многие, в связи с этим считают, как тут не станешь суеверным. Пресмыкающееся появилось ни когда-нибудь, а в преддверии первой игры сборной РФ на начинающемся Мундиале.

Многие пользователи Сети в Ростове сочли, что питон просто ожидает на лавочке в самом центре города открытия ЧМ-2018. Он комфортно разместился на одной из скамеек, которых много на Пушкинской улице.

В то же время очевидцы сообщают, что питон не «потеряшка». Рядом находились его владельцы, внимательно наблюдавшие за поведением питомца.

У горожан рептилия вызвала самые противоположные эмоции. Одни шутят, типа «тёща вышла отдыхать». Другие сообщают, что поначалу, увидев питона в Ростове, решили, что «перебрали».

Однако, немало и таких, которые считают подобную «выгулку» столь большой змеи в густонаселённом городе весьма опасным занятием.

Питон на подобную лесть или критику не реагировал никак. «Японское спокойствие», пишут в Интернете. А, возможно, и правда решил так поддержать наших, не успокаиваются болельщики в Ростове. Ответа – нет.

А Мундиаль – вот он. Болеет вся страна. Домашние любимцы, в большинстве своём, также будут перед экранами со своими хозяевами. И их поддержка не станет лишней.