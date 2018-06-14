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4 августа в Москве пройдёт ночной велопарад

Сегодня, 10:34

Участники мероприятия будут ехать около 20 километров по центру города и по набережной.

Как рассказал Владимир Кумов, куратор мероприятия по развитию велокультуры Let`s bike it!, ночной велопарад в Москве – это не обычная спортивная гонка. Участники движения будут ехать со скоростью в 15-16 километров в час.

Кумов подчёркивает, что принимать участие в проекте может каждый желающий. Ограничений по физической подготовке или типа велосипеда нет. Единственное, что требуется от велолюбителей – это наличие переднего и заднего фонаря.

Участники будут собираться 4 августа в 22:00 на Суворовской площади. Старт будет дан в 23:00. Все подробности можно изучить на официальном сайте указанного велопарада.

Данное мероприятие, которое выступает в поддержку велоструктуры и безопасности на дорогах, станет уже четвёртым. В 2018 году планируют провести всего 4 подобных проекта, а именно 11 февраля был зимний парад, 20 мая – на Садовом кольце, 4 августа – ночной, а в сентябре проведут осенний заезд.

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