Майк Тайсон закатил скандал во время введения Кличко в Зал славы

Сегодня, 19:59

Американский чемпион и супертяжеловес присутствовал на торжественном мероприятии, куда также были приглашены и другие гости. Тем не менее, произошел конфликт, вследствие которого боксер вылил на своего оппонента стакан воды на глазах у присутствующих.

Майк Тайсон закатил скандал прямо во время введения Виталия Кличко в Зал славы, и причиной тому стало неприемлемое поведения бывшего промоутера спортсмена Дона Кинга, который подошел к Тайсону, похлопал его по плечу и назвал другом. Знаменитый боксер назвал такую выходку отвратительной, ведь все эти слова – пустой треп.

Ранее между Тайсоном и Кингом произошли серьезные разбирательства, промоутер обвинялся в мошенничестве, вследствие которого боксер потерял 100 миллионов долларов. Тем не менее, до суда дело не дошло, Дон Кинг выплатил 14 миллионов отступных, но после этого их с боксером отношения не улучшились.