«Формула-1»: Ферсталлен является переоценённым ребёнком

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Эта гонка является одной из самых популярных в мире, а её пилоты – наиболее высокооплачиваемыми. Её обслуживают самые известные репортёры и самые известные СМИ.

Жак Вильнев, которому «Формула-1» покорилась в 1997 году, подверг критике то, как повёл себя пилот «Ред Булл» Макс Ферстален на этапе в Канаде. Он считает его переоценённым ребёнком.

Недовольство канадца вызвало то, как Ферсталлен отвечал на вопросы СМИ, касающиеся его ошибок в начале сезона. Вильнев полагает, спрашивать об этом у журналистов есть все основания. Не каждый из них может посетить любую гонку пилота, но каждый имеет право получить ответ на интересующий его вопрос, если он является обоснованным.

«Формула-1» - серьёзное состязание, где каждому пилоту нужно приходить к осознанию своих ошибок, чтобы достигать прогресса. Вильнев считает – Ферсталлен ещё не способен к этому, что свидетельствует о том, что у него недостаточная образованность и уважение к СМИ.

Он, видимо, является переоцененным ребёнком, вытащенным из колыбельки и сразу пересаженным в карт. Поэтому, до уровня Риккьярдо ему ещё очень далеко.

Несмотря на то, что руководство «Ред Булл» считает его козырем, способным превзойти своего предшественника.

Пока, что ситуация с Ферсталленом, полагает Вильнев, является прямо противоположной. Он – переоценён.