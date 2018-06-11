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По карте «Тройка» можно пройти в центр Nike в Парке Горького

Сегодня, 15:27

Новый проект был реализован спортивной компанией и департаментом спорта.  Теперь каждый обладатель проездного сможет пройти на мероприятия спортивного центра в Москве.

В сообщении указывается, что теперь благодаря договорённости между компанией Nike и московским департаментом транспорта по карте «Тройка», которая будет называться «Тройка x Nike», можно будет пройти в фирменный спортивный центр в Парке Горького в Москве. Для этого нужно зайти на московский сайт Nike и ввести серийный номер карты. Затем на входе на спортивное мероприятие «Тройку» нужно будет просто приложить к считывающему аппарату.

Летом в Nike BOX Msk пройдёт множество мероприятий спортивного и культурного плана, речь идёт о тренировках, турнирах, магазинах и встречах с известными спортсменами.

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