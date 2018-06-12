Известная спортсменка до ужаса испугалась огромной игуаны в Волгограде

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Известная спортсменка Елена Исинбаева проходила мимо дома, когда подняла голову наверх и увидела огромную игуану, которая сидела на стене. Девушка поделилась снимком «животного» в своем Instagram.

Как оказалось, игуана - это всего лишь граффити какого-то уличного художника, однако похоже, что человек настолько талантлив, что рисунок получился как живой. Елена подчеркивает, что она сотни раз проходила мимо этого дома, однако не замечала рисунка. Внимание к игуане обратила ее дочь, которая оказалась очень наблюдательной.

«После криков Евы: «Мам, посмотри на огромную игуану!», я подняла голову наверх и до ужаса испугалась. Действительно, она как живая», - пишет известная спортсменка.

Жители Волгограда также подметили, что игуана выглядит, как живая.