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В Казани парень пытался поцеловать корреспондента Fox Sports

Сегодня, 12:20

Журналисты Fox Sports засняли странный случай, который произошел с ними во время съемки сюжета о сборной Австралии в Казани.

В Казани проходивший мимо парень сделал попытку поцеловать журналиста Fox Sports, когда тот был в прямом включении, снимали сюжет о предстоящем событии, а именно чемпионат мира по футболу.

Журналист отлично среагировал и вовремя увернулся от парня. Не потеряв контроль, корреспондент даже переговорил с ним, спросил, как у него дела, и «обменялся кулачками», после этого сьемка продолжалась.

10 июня прилетела команда сборной Австралии в Казань, спортсмены будут жить на базе хоккейного клуба «Ак Барс». Для тренировки им предоставили стадион "Трудовые резервы". Австралия будет играть в групповом турнире со сборными Франции, Перу и Дании.

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