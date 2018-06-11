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FIFA составили рейтинг лучших городов ЧМ-2018 России

Сегодня, 11:17

Эксперт по туризму Саймой Калдер отдал девятое место в ТОП-10 Ростову, посоветовал посетить Пушкинскую улицу, Парк имени Октябрьской революции и набережную реки Дон. Особенно публикацией британского корреспондента заинтересовались не только в России, но и Великобритании.

В преддверии открытия ЧМ-2018, в мире оценили подготовку России и составили рейтинг лучших городов. По версии FIFA, десятую строчку заслужил Саранск, за ним расположилась Самара. Девятую позицию эксперт отдал Ростову, указав, что разная высота трибун позволяет зрителям не только насладиться происходящим на поле, но и насладиться видами Ростова-на-Дону.

О Казани корреспондент сказал следующее: «Если смотреть сверху, то Арена, которая стоит на берегу реки Казанки, напоминает водяную лилию». Седьмое место получил Волгоград, за ним оказался Екатеринбург. Калининград замыкает пятерку лидеров рейтинга, Новгород в ТОП-4, а информацию о Сочи расположили на 3 месте. Лидерами признали Москву и Санкт-Петербург.

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