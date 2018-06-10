В Крыму стартовал 800-километровый «Забег мечтателей»

Сегодня, 18:13

270 человек побежали из Симферополя и за 16 дней намерены оббегать весь полуостров. Бегунов можно будет заметить в Алуште, Ялте, Севастополе, Саках, Евпатории, Керчи, Феодосии и Судаке.

По словам Антона Костриченко, организатора мероприятия «Забег мечтателей», в Крыму стартовал 800-километровый марафон, в котором примут участие 270 человек, среди них Андрей Филонов, глава Евпатории.

«Забег мечтателей» проведут за 16 дней, за это время марафонцы должны будут пробежать весь полуостров, включая известные курортные города Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта и другие. Каждый желающий может присоединиться к бегунам на любом километре и, пробежав от 1 километра, получит сертификат об участии, где укажут его личную дистанцию. Поучаствовать в мероприятии возможно до 26 июня.