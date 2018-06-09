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Свое необычное решение спортивный комментатор принял окончательно и бесповоротно. Уверенность в том, что каждый может помощь оставленным на произвол судьбы твердо поселилась в сердце и голове Уткина. Реализовать свою мечту выпадает возможность не часто.

Уткин отдаст свой гонорар от работы на ЧМ на благотворительность. Об этом накануне рассказал сам инициатор идеи помочь ребятам спортивный комментатор. Предложение о работе на время ЧМ-2018 Уткин принял не задумываясь, поскольку у него есть желание сотрудничать с Первым каналом.

«А потому с легкой душой гонорар от работы на чемпионате мира на Первом я направлю в Благотворительный фонд для содействия решению проблем аутизма в России, в фонд «Выход»», - сообщил Уткин.

На достигнутом, он решил не останавливаться и призвал всех, кто может и хочет помочь этой благотворительной организации. По словам комментатора, аутисты такие же люди, как мы, просто им немного труднее жить, даже простая терпимость к людям с особенностями в развитии будет небольшой, но значимой, а главное - посильной помощью.

«P.S. И да, Дед Мороз есть. Если все получится - значит, есть.))», - подытожил Уткин.