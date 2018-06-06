В Калининграде «Янтарный Ювелирпром» создал сувениры к ЧМ

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Коллекция составляет сто изделий, среди них футболисты и животные с мячом, бутсы на янтарной подставке и мячи с символикой чемпионата. Об этом рассказал Михаил Зацепин, глава Янтарного комбината.

«Янтарный Ювелирпром», расположенный в Калининграде, создал сувениры к ЧМ по футболу. Каждая статуэтка уникальна и имеет цельный кусок матового янтаря. Болельщики смогут приобрести на память фигурки животных и футболистов с мячами, металлические бутсы на подставке из янтаря и мячи с соответствующей символикой. Стоимость колеблется от 10 до 100 тысяч рублей. Отмечается, что комбинат хочет выпустить еще ряд сувениров стоимостью в пределах 3 тысяч рублей.

«Янтарный Ювелирпром» в мае месяце добыл 80 тонн янтаря, что позволило установить новый рекорд. Ранее рекордными считались 72 тонны, добытые специалистами в 2017 году.