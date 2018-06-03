Олимпийская чемпионка Ильина приостанавливает карьеру

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Гандболистка клуба «Ростов-Дон» решила сделать тайм-аут. Информацию о решении Екатерины сдержано прокомментировали ее коллеги, заявив, что ее будет не хватать.

Олимпийская чемпионка 2016 года Екатерина Ильина сделала неожиданное для коллег заявление. Она приостанавливает карьеру. Причиной ухода из команды стали проблемы со здоровьем девушки. Она должна на данный момент позаботиться о себе. Конечно, ее отсутствие на поле будет сказываться на общих результатах, но вариантов пока нет никаких.

Спортивную биографию Екатерина Ильина начинала с дублирующих составов команды «Лада» из родного города. Но в основном составе подобрался сильный коллектив, и в 18 лет она переехала в Краснодарскую «Кубань», где и вышла на ведущие роли в женском гандболе. Дебют на международной арене в игре против норвежского клуба «Ларвик» произвел впечатление на зрителей.