Фигурист Юдзуру Ханю шокирован слухами о романе с Медведевой

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Двукратный олимпийский чемпион заявил, что он не имеет никакого отношения к информации о его отношениях с известной россиянкой.

Японец Юдзуру Ханю заявил, что просто шокирован слухами о романе с Евгенией Медведевой. Фигурист даже сначала решил, что эта информация о его тёске, или же о спортсмене из «параллельной реальности».

Стоит уточнить, что многие зарубежные информагентства недавно начали распространять информацию о том, что Юдзуру Ханю находится в отношениях с Медведевой. Они были спровоцированы резким расставанием россиянки с тренером Этери Тутберидзе.

Тогда девушка заявила, что покинет РФ и поедет в Торонто, чтобы работать с Брайаном Орсером, у которого, кстати, тренируется именитый японец.