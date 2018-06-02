Гимном Бельгии на ЧМ по футболу может стать песня «Два водка»

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Композицию записал Том Уос, сейчас она лидирует на голосовании. Футболисты Бельгии сыграют с соперниками из Туниса, Великобритании и Панамы.

Официальным гимном Бельгии на ЧМ по футболу, который пройдет в России, может стать зажигательная песня под названием «Два водка». Ее исполняет Том Уос, известный бельгийский певец, ведущий и актер. Свой клип артист опубликовал в YouTube, где его просмотрели более 160,2 тысяч подписчиков.

В клипе перед публикой представлены самые русские символы в понимании бельгийского исполнителя, среди которых медведь, балалайка, борщ, водка и Кремль. Стоит подчеркнуть, песня «Два водка» исполняется на бельгийском языке и на данный момент она является лидеров в праве официально представить страну на ЧМ.