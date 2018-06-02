Алина Зягитова стала лицом самолета «России»

Сегодня, 07:05

На самолете компании «Россия» появилось изображение Олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

Этот год ознаменовался для России проведением таких спортивных мероприятий мирового масштаба, как чемпионат Европы по фигурному катанию и канькобежному спорту, чемпионат Европы по борьбе. Вскоре в стране пройдет главное футбольное событие года – ЧМ 2018.

28 мая в авиакомпании «Россия» появился новый самолет Airbus A319 VQ-BCP «Ростов-на-Дону», который оформлен с целью поддержки российских спортсменов и болельщиков. На самолете тематически изображены такие виды спорта, как футбол, хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание, то есть самые популярные, по мнению экспертов, виды спорта в России.

Лицом самолета «России» стала Олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая изображена в красной пачке в образе Китири из произвольной программы. Самолет презентован под лозунгом «Полет! Стиль! Спорт!» и призван поднимать дух и волю к победе.

Отмечается, что название для судна еще не подобрано. Принять участие в подборе предлагают всем жителям сраны.