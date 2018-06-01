Олимпийская чемпионка-фигуристка получила запрет посещать Украину

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Официальный Киев продолжает считать, что посещение Крыма можно осуществлять лишь с их «высочайшего соизволения» и через украинские КПП. Список «нарушителей» продолжает пополняться.

Очередной запрет посещать Украину получила олимпийская чемпионка-фигуристка Екатерина Боброва. В Крым она ездила, чтобы посетить воспитанников международного детского лагеря «Артек».

В Киев олимпийская чемпионка направилась после этого со своим мужем Андреем Депутатом. Он – бронзовый призёр ЧМ-2012 среди фигуристов-юниоров, выступавших в парах.

На Украину они поехали, чтобы проведать его родителей, проживающих там, и отметить юбилей свекрови Бобровой.

На Украину фигуристка не была допущена вечером 31 мая. Она тут же сообщила об этом в своём аккаунте в Instagram.

Спортсменка сообщила подписчикам, что сейчас не может найти ответ на один вопрос. Что правильнее, или пообщаться с детьми из разных стран, что стало для неё мотивацией и воодушевлением. Или отказаться от этого, чтобы иметь возможность посетить Украину, где проживают родственники мужа.

Боброва сообщила, она желает, чтобы причин задавать себе подобные вопросы не было, и люди не вставали перед необходимостью принимать эти решения.

Её муж родился в Киеве. До 2010 года он выступал за Украину. Потом переехал в Россию и стал в соревнованиях представлять её.