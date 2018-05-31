Тайсон Фьюри пригласил Трампа на свой поединок

Сегодня, 15:19

Тайсон Фьюри, спустя три года вне большого бокса, возвращается на ринг. Сейчас непобежденный боксер-тяжеловес в категориях WBA Super/WBO/IBF/IBO готовится к поединку с албанцем Сефери Сефери. И уже стало известно, что ему будет особенно приятно видеть на трибунах Манчестер-Арены Дональда Трампа.

В своем твиттере ирландец оставил сообщение, что забронировал два билета в VIP-ложе для президента США Дональда Трампа. "Вам нужен настоящий чемпион!" - говорится в приглашении. Попутно Фьюри оскорбил другого непобежденного чемпиона - американца Деонтея Уайлдера. Трамп пока не отреагировал на приглашение чемпиона.

Тайсон Фьюри прервал свою карьеру в 2015 году, после победного поединка над Владимиром Кличко. Вскоре ему были предъявлены обвинения в употреблении запрещенного препарата нандролона. К этому прибавились проблемы психологического характера. Фьюри заслуженно носит титул одного из самых скандальных боксеров современности. И вот теперь, он возвращается.