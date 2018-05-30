Кот-предсказатель из Эрмитажа начал подготовку к ЧМ-2018

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Известный кот-предсказатель Ахилл, который живет в Эрмитаже начал активную подготовку к Чемпионату мира по футболу 2018. Ветеринарный врач Государственного Эрмитажа сообщила, что животное сбросило вес и готово предсказать результаты матчей.

В Государственном Эрмитаже проживает известный кот-предсказатель по кличке Ахилл. Ранее он делал прогнозы результатов различных спортивных матчей, которые оказались достоверными. Теперь же животное ведет активную подготовку к предстоящему Чемпионату мира по футболу, который летом пройдет на территории России.

Ветеринарный врач Эрмитажа Анна Кондратьева рассказала, что Ахилл уже сбросил свой лишний вес – 900 граммов жира, а сейчас сидит на диете и выполняет посильные для него спортивные нагрузки. Известно, что сейчас его тренируют есть из двух мисок в присутствии большого количества людей, такая необходимость возникла для снижения уровня тревожности животного. Прогнозируется, что интерес к коту-предсказателю будет достаточно высоким.

Организаторы предсказаний сообщили, что во время проведения матчей Чемпионата мира Ахилл будет делать прогноз перед каждой игрой. Кот должен будет выбрать миску той команды, которая одержит победу. Миски с кормом будут обозначены флагами тех команд, между которыми будет проходить поединок.