Поздняков: Ситуация перед ОИ-2020 будет не такой, как перед Пхенчханом

Сегодня, 21:21

Начал свою речь Станислав Поздняков с того, что заявил о полной уверенности в победе на пост главы ОКР.

В последнем интервью глава ОКР Поздняков заявил, что перед ОИ-2020 в Токио ситуация будет абсолютно другой, нежели как перед Пхенчханом. Здесь присутствуют сразу несколько факторов. Основным является то, что Россия уже набралась колоссального опыта как при подготовке, так и на выступлениях. Он также выделил две главных проблемы для российской сборной.

Поздняков также не смог пройти мимо проблемы с допингами и РУСАДА. Он отметил, что всегда относится к всевозможным решениям с оптимизмом. Глава ОКР уверен, что проблема не кроется в одном государстве или федерации, она уже достигла мировых масштабов, когда практически к каждому спорту можно "придраться".

В конце выступления он заявил, что ОКР является главным партнёром наших федераций, который всегда поможет с организацией каких-либо моментов, или же материально.