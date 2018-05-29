15-летняя вокалистка из Ставропольского края споет на открытии ЧМ-2018

Сегодня, 20:07

Почетное право открывать главное спортивное мероприятие года получила Ксения Дмитриева, которая проживает в Михайловске. Девушка поучаствовала в конкурсе «Art Open World», в рамках которого и происходил отбор исполнителей.

Победу в вокальном состязании одержала 15-летняя вокалистка из Ставропольского края, которая споет на открытии ЧМ-2018 в Ростове. Произойдет это 14 июня, и юная артистка очень переживает, однако серьезно готовится к своему самому масштабному в жизни выступлению.

Ксения призналась, что прекрасно знает, какая ответственность лежит на ее плечах. Более того, певица считает свою задачу важной, ведь помимо присутствующих на мероприятии гостей, наблюдать за ее пением будут и телезрители со многих стран.