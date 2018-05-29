Боец Джефф Монсон стал гражданином РФ из-за свадьбы с россиянкой

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По словам невесты спортсмена и по совместительству пиар-менеджера Евгении, её возлюбленный решил получить российский паспорт, чтобы подать заявление в ЗАГС. Сейчас он находится в Майами и об этом событии ещё ничего не знает.

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон стал гражданином РФ из-за свадьбы с россиянкой Евгенией. Он решил жениться, но нужен был российский паспорт. Евгения сообщит спортсмену об этой новости позже, ведь он сейчас в Майами, где ночь. Он приедет в РФ 3 июня и тогда пара, возможно, озвучит точную дару бракосочетания.

Слухи о том, что Джефф Монсон решил получить российское гражданство, появились ещё в 2015 году. Но тогда этого так и не произошло. Евгения рассказала, что эта новость была не фейковой, а процесс просто остановили без причин.

Монсон известен своей карьерой в смешанных единоборствах. В 2011 году он дрался в Москве с Фёдором Емельяненко, но проиграл ему. Позже он вышел на ринг против Емельяненко младшего, и здесь победа была за ним.

Спортсмен не однократно участвовал в различных российских шоу, благодаря чему и стал знаменит в стране.