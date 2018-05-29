Волейболист «Зенита» случайно оказался участником шоу «Голос»

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Руководство волейбольного клуба «Зенит» необычно подошло к представлению нового игрока. Презентация была поставлена как популярное шоу «Голос».

Новичком казанской волейбольной команды «Зенит» стал Ирвин Нгапет, который выступает за сборную Франции. Представление спортсмена произошло на официальной страничке команды в социальной сети Instagram. Руководство клуба решило креативно подойти к данному вопросу и представило все в виде шоу «Голос».

В ролике в качестве участника шоу как раз и выступил новый игрок Ирвин Нгапет, а в качестве члена жюри был представлен главный тренер команды – Владимир Алекно. Предполагается, что таким образом в клубе отмечают увлечения нового игрока, который занимается музыкой и вокалом на серьезном уровне. Напомним, что Нгапета имеет несколько сольных рэп-альбомов, которые пользуются популярностью.

Официальная информация о переходе Нгапета была объявлена еще 30 марта, который подписал с казанским клубом 2-летний контракт.