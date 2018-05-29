Алина Загитова извинилась перед фанатами из Ижевска

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Фигуристка не успела раздать автографы, из-за чего чувствует себя виноватой. Извинения она принесла на своей странице в Instagram, пост оценили более 42,5 тысяч пользователей.

Алина Загитова извинилась перед своими фанатами из родного Ижевска, так как она не успела всем желающим раздать автографы, в результате несколько детей расплакались. Оказывается, спортсменка очень опаздывала на самолет. Поклонники написали в ответ, что в следующий раз остановят лайнер ради ее подписи на коньках юных фигуристов.

16-летняя Алина Загитова в своем юном возрасте достигла небывалых высот на арене фигурного катания. В 2018 году она стала Олимпийской чемпионкой в личных соревнованиях, получила «серебро» в рамках командных состязаний, стала чемпионкой Европы и России. Такие награды позволили получить девушке звание заслуженного мастера спорта России.