Известны кандидаты в президенты Олимпийского комитета России

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29 мая должны состояться выборы. На данный момент выдвинуты два кандидата, а именно чемпионы Станислав Поздняков и Александр Попов.

Многим интересно, кто же станет президентом Олимпийского комитета России. Стоит отметить, что вышеуказанные лица являются достойными кандидатами. Как рассказал известный спортивный комментатор Василий Уткин, Попов сильный спортсмен, а его профессионализм виден всему миру.

"На данный момент очень важно, что олимпийское движение возглавлял такой человек. Попов не просто имеет незапятнанную репутацию, у него есть функционерский опыт в МОК, кроме того, не имеет отношения к скандальным голам, чего не скажешь про Позднякова.

Президент Олипийского комитета России несомненно имеет реальную силу и является представительской фигурой. Что касается Позднякова, он достойный человек, клановая фигура, которая может принести много пользы спорту, но в отличии от Попова остаётся позади как последователь лоббизма. Для меня лично важно, что Попов имеет поддержку Виталия Смиронова. Экс-глава ОКР, скорее всего лучший на этой должности за всю историю. Уверен, что при Смирнове не было ничего плохого. Он может стать хорошим наставником Александра Попова. В сфере спорта нужен радикально новый человек. Поэтому именно Попов стал историческим шансом. Он новое опытное лицо МОК, и возврат к лучшим традициям спорта", - прокомментировал Уткин.