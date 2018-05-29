Риккардо: После мыслей о поражении я почти заплакал

Сегодня, 04:15

Пилот «Ред Булл» наконец-то решил поведать о своих впечатлениях во время гонки. Даниэль думал, что она закончится провалом.

Даниэль Риккардо после поломки системы рекуперации топлива был вынужден использовать только шесть передач вместо возможных восьми, из-за чего потерял мощность и скорость езды. «Я думал, что это провал. Гонка закончилась. Я потерял скорость, у меня была только половина возможной скорости, только шестая передача из восьми. Я думал, болид сломается окончательно. Я хотел затормозить и начать плакать», - говорит пилот. Мужчина почти что расплакался во время гонки «Гран-при Монако». Однако участнику удалось финишировать первым. Гонщик признался, что это была самая приятная победа после мыслей о том, что он приедет последним.