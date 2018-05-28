Виктория Лопырева поразила точным ударом по мячу

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Виктория Официальный посол ЧМ по футболу била по мячу в длинном красном платье. Ролик опубликован в Instagram, его уже оценили более 5,7 тысяч пользователей.

Лопырева опубликовала ролик, в результате она поразила публику точным ударом по мячу. Видео сопровождается лаконичным комментарием: «Глядя как я бью по мячу, ожили даже древнегреческие кариатиды...». Звезда предстала перед публикой в красном платье, а на ногах модели можно было заметить белые гетры и спортивную обувь. К сведению, кариатида представляет собой статую одетой женщины, заменяющую колонну.

Виктория Лопырева является официальным послом Чемпионата мира по футболу, который организуют в России. Правительство активно готовится к мероприятию, обновляя города и строя новые стадионы, аэропорты и другие объекты. За этим следит блогер Илья Варламов, который оценил новый аэропорт в Красноярске.