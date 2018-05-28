Алина Загитова не может представить свой уход от Тутберидзе

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Такое заявления юная фигуристка сделала в родном Ижевске, куда приехала дать мастер-класс для других девочек-фигуристок. На встрече с фанатами в аэропорту олимпийская чемпионка рассказала также немного о своих программах к грядущему сезону, который откроется в Новогорске уже 4 июня.

Алина Загитова заявила, что у неё сейчас одна мечта о том, чтобы нормально и спокойно заниматься тренировками. Сейчас девушка намерена отправиться в Новогорск и спокойно поставить там программу. По словам Олимпийской чемпионки, она у неё будет интересной, поэтому нужно всё сделать так, чтобы зрители прочувствовали эту программу.

Загитова добавила, что выдавать тайны не будет, ведь «это сюрприз». Набор элементов останется тем же самым, вот только правила изменятся. Кроме того, фигуристка выступит под «Призрака оперы». Произвольной программы пока нет.

Когда у Загитовой спросили может ли она когда-то покинуть от своего тренера, она ответила, что не может представить, что уйдёт от Этери Тутберидзе.

Последнюю покинула Медведева, перейдя под предводительство канадца Орсера.