Криштиану Роналду заявил, что деньги не способны решить его судьбу в «Реале»

Сегодня, 15:30

Криштиану Роналду в интервью после финала Лиги чемпионов намекнул, что может навсегда покинуть клуб «Реал Мадрид». При этом футболист заявил, что никакие деньги не способны изменить его решение.

Звезда футбола Криштиану Роналду заявил, что деньги не являются проблемой, вызвавшей его нерешительность относительно того, продолжать свою карьеру в «Реале» или нет. Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» заявил о своей пятой медали победителя Лиги чемпионов в субботу вечером, но сразу же вызвал спекуляции по поводу своего будущего в Мадриде.

Роналду сказал тележурналистам, что он не определился, вернется ли он в Бернабеу в следующем сезоне. Испанской прессе футболист подчеркнул, что речь идет не о деньгах, а о том, что это может быть более личное или профессиональное решение. Также Роналду уточнил, что деньги и увеличение его зарплаты не могут изменить его решение.