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Смена тренера ей далась нелегко, однако она нашла в себе силы решиться на это. Переезд в Канаду для тренировок также станет некоторым испытанием, с которым Евгения должна справиться.

Фигуристка Медведева рассказала о «самом тяжелом решении в жизни». Двухкратная чемпионка по фигурному катанию решилась сменить тренера и отправиться в Канаду для оттачивания профессионального мастерства.

«В конце концов я увидела свет в моем будущем, я хочу двигаться только вперед», - сообщила Евгения своим фанатам.

К слову, тренер по фигурному катанию сравнил меняющую тренера Евгению Медведеву с Юлией Липницкой. Рафаэл Арутюнян уверен, что реализовать амбициозные планы на победу Медведева сможет под руководством Брайана Орсера.