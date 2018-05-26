Плющенко после выступления в Японии полез обниматься к фанатке с флагом РФ

Сегодня, 15:07

Фигурист выступил со своей программой, в рамках которой выполнил несколько сложных трюков. Когда же он спускался со сцены, то заметил фанатку с российской символикой.

В итоге Евгений Плющенко после выступления полез обниматься со своей фанаткой из Японии, которая была на выступлении с флагом РФ. Часть финального выступления попало в официальный Instagram российского спортсмена. Под публикацией Плющенко решил поблагодарить всех фанатов из Японии за их поддержку. Примечательно, что фигурист так сильно обнимал свою поклонницу, что она не смогла удержать равновесие и упала к ногам фигуриста. Евгений поднял девушку и ушёл на лёд.

Стоит отметить, что сейчас Плющенко занимается подготовкой ледового шоу со своим 5-летним сыном Александром. Эта информация появилась также в Instagram. Шоу будет называться «Лебединое озеро».