Кейн на семь лет переходит в «Сан-Хосе»

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Канадец Кейн переходит из клуба «Баффало» в «Сан-Хосе». Все подробности семилетнего контракта согласованы, его общая сумма составит 49 миллионов долларов.

Руководство хоккейного клуба «Сан-Хосе» сообщило, что согласовало все подробности контракта с форвардом Эдвардом Кейном. Известно, что он заключен на семь лет, а его сумма составит 49 миллионов долларов.

Напомним, что в клуб «Сан-Хосе» канадец попал в феврале текущего года из «Баффало Сейбрз». Данный игрок считается достаточно перспективным, ведь в прошлом чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) он провел уже 78 матчей, принеся команде 53 очка. Известно, что в прей-офф Эдвард Кейн в девяти играх за команду «Шаркс» отметился пятью очками.

Сам игрок не прокомментировал условия своего контракта. Такие перемещения игроков характерны для данного периода.