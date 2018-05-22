На ЧМ-2018 фанаты обещают «третью мировую»

Сегодня, 10:37

Футбольные фанаты из Великобритании достаточно агрессивно настроены в отношении своего участия в Чемпионате мира по футболу, который скоро стартует в России. Пригрозив россиянам, они пообещали устроить «третью мировую» войну.

Наступления Чемпионата мира по футболу ждут болельщики со всего мира. Российская сторона приложила максимум усилия для создания инфраструктуры, удобства болельщиков и их безопасности. Несмотря на это, многие болельщики, которые приедут в Россию, уже заявляют о своих агрессивных намерениях, даже, обещают «третью мировую»

Так, английские фанаты настроены достаточно радикально и делают заявления о том, что собираются устроить ад для российских болельщиков. Многие уверяют, что такие предостережения не являются шуткой, а имеют под собой достаточно серьезную и подготовленную основу. Британцы заявили, что посмотреть футбол, пообщаться и покурить вместе – не выйдет, они планируют начать «третью мировую» войну для российских любителей футбола.

Известно, что часть британцев отправилась в Россию заранее, чтобы собрать необходимую информацию для фанатских групп, которые собираются «защищать» английских зрителей на ЧМ-2018. Известно, что британцев не беспокоят возможные аресты, их основной целью является « бой» русским.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи примут 11 городов.