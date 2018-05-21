Киев опроверг сдачу билетов на матч «Реала» и «Ливерпуля»

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Сами команды высмеяли подобные слухи. Об этом рассказал Андрей Мирошниченко, представитель Киевской городской госадминистрации по вопросам, связанным с проведением финала Лиги чемпионов.

Киев официально опроверг сдачу билетов на долгожданный матч «Реала» и «Ливерпуля» в рамках финала Лиги чемпионов. Ранее подобные слухи появились в некоторых СМИ. Ситуацию прокомментировал Андрей Мирошниченко.

По его словам, у них были попытки созвониться с «Ливерпулем» и «Реалом», но там на вопрос о сдаче билетов просто посмеялись, так как на подобное спортивное мероприятие нет свободных билетов уже давно, тем более, чтобы от них отказались. Многие фанаты прилетят в Киев на матч и ночью улетят на родину обратным рейсом. Мирошниченко подчеркнул, что это не вопрос Украины, а традиция финала ЛЧ. «Реал» и «Ливерпуль» встретятся 26 мая на «Олимпийском».