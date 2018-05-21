На время ЧМ-2018 "скорая" в Подмосковье будет работать в усиленном режиме

Сегодня, 15:51

Такие меры в Московской области связаны с необходимостью быстро и качественно оказывать необходимую медицинскую помощь всем нуждающимся фанатам и спортсменам кубка FIFA даже в самых нестандартных ситуациях.

В Подмосковье на период проведения игр в рамках Чемпионата мира по футболу, который в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, скорую помощь переведут на усиленный режим функционирования. Об этом поведал Дмитрий Марков, руководитель Министерства здравоохранения региона. В это время к работе привлекут около 600 автомобилей скорой медицинской помощи. Организуют дежурства бригады медицинских работников на всех тренировочных базах, и в местах локализации команд-участниц первенства. На местах продолжат работу представители Центра медицины катастроф.

Всего на 12 футбольных площадках в 11 российских городах сосредоточатся 32 команды-участницы. В Московской области будут организованы базы для 9 футбольных сборных, включая отечественную.