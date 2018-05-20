Советы МИД Перу гражданам: Геям не стоит ехать на ЧМ- 2018

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В особенности, это распространяется на лиц нетрадиционной сексуальной ориентации, решивших посетить на чемпионате Кавказ. На остальных, согласно сообщения МИД Перу, это предложение относится в намного более меньшей степени.

МИД Перу выпустило специальную памятку для граждан и гостей страны, посвящённую предстоящему ЧМ-2018. Они рекомендуют тем, кто решили посетить Мундиаль в России, следующее.

Однозначно, не стоит посещать такие субъекты РФ, как Чечня, Северная Осетия, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия и Балкария. Следующими по мере опасности, согласно мнению МИД Перу, являются спорные территории.

Это Южная Осетия, Абхазия, а также Крым и те территории, которые ныне контролируют ДНР и ЛНР.

Целый раздел памятки МИД Перу посвящён геям. Им напоминают, что во многих российских регионах отношение к участникам ЛГБТ-сообществ – крайне негативное и, даже, агрессивное.

Особо опасными для геев из Перу внешнеполитическое ведомство этой страны считает «группы чеченцев».