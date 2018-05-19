Умер старейший вологодский тренер по конькобежному спорту Алексей Соколов

Сегодня, 13:50

Грустную новость в соцсетях сообщили представители регионального клуба, членом которого был спортсмен много лет. Всю свою жизнь знаменитый наставник воспитывал многих жителей города, которые позднее добились немалых успехов.

Старейший вологодский тренер Алексей Соколов умер накануне, не дожив несколько месяцев до 98 лет. Ветеран войны и обладатель множества наград стал тренироваться конькобежному спорту еще до армии, однако после возвращения из службы продолжил развивать полученные навыки. Соколов получал серьезную травму позвоночника, но продолжил через время заниматься спортом.

Старейший тренер имел множество воспитанников со всего вологодского региона, спортсмены также участвовали в соревнованиях и получали награды. О месте и дате прощания со спортсменом будет объявлено позже. Коллеги и воспитанники Алексея Соколова приносят свои соболезнования родственникам умершего.