В Российском биатлоне откажутся от иностранцев

Сегодня, 08:12

Кто займёт посты специалистов в различных командах сборной, пока не известно.

Руководители Союза биатлонистов России (СБР), лишь недавно занявшие свои должности уже заявили, что российский биатлон откажется от иностранцев. По словам вице-президента ассоциации Анатолия Хованцева, этот вопрос исключён из повестки дня. Судя по словам функционера, руководить сборными будут отечественные специалисты. В то же время, кто займёт главные посты, пока не известно.

С чем связано решение отказаться от услуг зарубежных тренеров, не уточняется. Как известно, 18 мая президентом СБР стал Владимир Драчев. До него союз на протяжении четырёх лети возглавлял Александр Кравцов. До конца апреля главную команду страны по биатлону тренировал немец Рикко Гросса. С ним не стали продлевать контракт.

Ранее стало известно, что Тихонов заявил об уходе из Союза биатлонистов. Всё началось с кадровых перестановок в ассоциации.